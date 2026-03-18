Ataque Armado Deja a Hombre Muerto Sobre unas Escaleras en Tijuana

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 18 de marzo en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. El ataque ocurrió sobre la calle Guadalupe Victoria, donde fue reportada una persona lesionada por arma de fuego.

De acuerdo con la información disponible, el reporte se recibió alrededor de las 09:45 horas, momento en que se alertó a las autoridades sobre detonaciones en la zona. Tras el aviso, unidades policiales acudieron al sitio junto con paramédicos de la Cruz Roja para atender la situación.

Encuentran tendido sobre unas escaleras a hombre asesinado a balazos en Tijuana

Al arribar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre tendido sobre unas escaleras, con lesiones producidas por disparos de arma de fuego. La escena fue asegurada por elementos de seguridad mientras se realizaban las primeras valoraciones.

Minutos después, personal de emergencia confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el lugar quedó bajo resguardo para el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades competentes.

El hecho ocurrió en vía pública, específicamente en una zona habitacional, donde el cuerpo del hombre permaneció en el sitio tras la agresión. La intervención de las autoridades se centró en atender el reporte inicial y verificar las condiciones de la víctima al momento de su llegada.

Tras la confirmación del fallecimiento, la zona fue acordonada para preservar posibles indicios relacionados con el ataque. La presencia de unidades policiales se mantuvo mientras se llevaban a cabo las acciones iniciales en el lugar.

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Información de Atenas Gómez | N+

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