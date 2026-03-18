Víbora en Vivienda Moviliza a Bomberos en Mexicali; ¿Qué Provocó su Aparición?
Los residentes señalaron que podría tratarse de una víbora de cascabel, lo que generó preocupación debido a la presencia de una menor en el domicilio
El incremento de las altas temperaturas en Mexicali comienza a reflejarse en la presencia de fauna silvestre en zonas habitadas, como ocurrió este martes en el fraccionamiento Oasis, donde fue reportada una serpiente al interior de un domicilio.
El reporte movilizó a elementos de Bomberos, luego de que los residentes, entre ellos una familia con una menor, señalaran que el ejemplar podría tratarse de una víbora de cascabel.
De acuerdo con Juan Ignacio Ramos, bombero de la estación 4, al arribar al sitio realizaron una inspección apoyados en un video captado por la propietaria, además de señalar que la presencia de terrenos con maleza en los alrededores dificultó la localización del reptil.
No fue localizado el ejemplar
Los bomberos implementaron un operativo de búsqueda en la vivienda y predios aledaños; sin embargo, no fue posible ubicar a la serpiente. A pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas.
Aumentan avistamientos por temporada de calor
Autoridades advirtieron que este tipo de situaciones se incrementa durante la temporada de calor, ya que las altas temperaturas provocan que las serpientes salgan de sus escondites naturales, modificando su comportamiento.
- Ante ello, se exhorta a la ciudadanía a no intentar capturar o manipular estos animales, ya que puede representar un riesgo.
Asimismo, recomiendan mantener limpios los espacios exteriores y reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier avistamiento para que sea atendido por personal capacitado.
Información Miguel Galindo
