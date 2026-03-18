Hombre Ataca a Balazos a Policías en Los Mochis, Sinaloa, tras Agredir a su Pareja y es Abatido

Un hombre murió tras enfrentarse a balazos con elementos de la Policía Municipal de Ahome durante la madrugada de este miércoles 18 de marzo, en el fraccionamiento Álamos Country, al poniente de Los Mochis, Sinaloa.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Las Granjas y Paciano Contreras, donde José de Jesús “N”, de 40 años, abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lo abatieron en el lugar.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Municipal, Carlos Rodríguez Ponce, el incidente se originó tras un reporte de violencia intrafamiliar recibido vía C4, donde una mujer solicitó ayuda al señalar que era agredida por su pareja con un arma de fuego.

Al llegar, los policías fueron recibidos a disparos, por lo que respondieron al ataque; ninguno de los elementos resultó herido, aunque las patrullas presentaron impactos de bala.

El secretario indicó que, este tipo de casos de violencia familiar son recurrentes, sobre todo en fines de semana y en zonas como el suroriente de la ciudad, por lo que reiteró el llamado a denunciar y aseguró que existen grupos especializados para atender a mujeres víctimas de violencia.

“Se recibió vía radio el reporte de parte de las autoridades C4, donde una persona del sexo femenino estaba pidiendo el apoyo porque era agredida en el interior de su domicilio, al parecer por su pareja, con un arma de fuego. Al llegar los elementos, acudieron inmediatamente al reporte, a la ayuda de esta persona y fueron agredidos. repelieron la agresión y desafortunadamente el sujeto perdió la vida”, dijo Carlos Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública Municipal de Ahome.

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Fiscalía señala antecedentes y respalda actuación policial

Por su parte, el vicefiscal de la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, confirmó que el caso está relacionado con violencia familiar y destacó que la rápida intervención de los cuerpos de seguridad evidencia la activación oportuna de los protocolos de atención en este tipo de situaciones.

Señaló que la agresión contra los policías fue una reacción del hombre armado, lo que derivó en la respuesta de los elementos municipales. Asimismo, precisó que sí existían antecedentes de reportes en ese domicilio y que el fallecido era pareja de la víctima y padre de familia. Indicó que las autoridades brindarán acompañamiento integral a los familiares tras lo ocurrido, mientras continúan las investigaciones correspondientes sobre el caso.

“Habían antecedentes de reportes en ese domicilio, y así se atendió, y así se han estado atendiendo otros reportes en domicilios", señaló Jesús Serrano

Información N+ Sinaloa

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