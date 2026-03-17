Ataque Armado Deja un Saldo de Tres Personas Sin Vida y Una Lesionada en Culiacán, Sinaloa

Un ataque a balazos registrado la tarde de este martes en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán, Sinaloa dejó como saldo tres hombres sin vida y uno más lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron poco antes de las 16:00 horas, cuando un grupo armado arribó a un domicilio ubicado sobre la calle Silvestre Revueltas, entre las avenidas Gustavo Díaz Ordaz y 15 de Septiembre. Los agresores viajaban en un vehículo color blanco y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra varias personas que se encontraban reunidas en el lugar.

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Tres hombres fueron localizados sin vida en el patio frontal en Culiacán

Tras la agresión, los tres hombres quedaron sin vida en el patio frontal del inmueble, a escasos metros de la entrada principal, mientras que un tercero resultó herido de bala. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al lesionado a un hospital para recibir atención médica.

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicarlos, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

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