16 Personas son Auxiliadas en Playas de Mazatlán por Mar de Fondo

Un total de 16 personas fueron auxiliadas en playas de Mazatlán luego de ser sorprendidas por el oleaje generado por el fenómeno de mar de fondo. El hecho ocurrió cuando bañistas ingresaron al mar en un momento en que se registraban variaciones en las condiciones del oleaje, lo que derivó en la intervención de cuerpos de rescate en la zona costera.

De acuerdo con información de Protección Civil de Sinaloa, las personas se encontraban dentro del agua cuando el comportamiento del mar comenzó a cambiar, generando condiciones que dificultaron su permanencia segura. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención para brindar apoyo inmediato a quienes se encontraban en riesgo.

La respuesta fue encabezada principalmente por elementos de la Policía Acuática, quienes realizaron las maniobras necesarias para sacar a los bañistas del agua. Las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos de las playas, donde se detectaron las condiciones adversas provocadas por el mar de fondo.

16 personas son rescatadas en playas de Mazatlán por alto oleaje

Tras ser auxiliadas, las 16 personas fueron atendidas en el lugar por los cuerpos de emergencia. De acuerdo con los reportes oficiales, ninguna de ellas requirió traslado a un hospital, ya que su condición fue valorada como estable tras la intervención.

Las autoridades indicaron que el oleaje registrado es característico de la temporada, aunque señalaron que estas variaciones pueden presentarse de forma repentina, lo que incrementa el riesgo para quienes ingresan al mar sin considerar las condiciones. Por ello, se mantiene vigilancia permanente en las playas para prevenir incidentes.

Además de Mazatlán, se reportó oleaje elevado en otras zonas costeras del estado, como Altata y el área de Isla Cortéz, donde también se realizaron recorridos por parte de las autoridades y se emitieron recomendaciones preventivas dirigidas a visitantes y residentes.

Como parte de las medidas de advertencia, en las playas se colocan banderas amarillas, las cuales indican precaución ante las condiciones del mar. Estas señales buscan alertar a los bañistas sobre posibles riesgos, especialmente durante periodos en los que el oleaje presenta cambios que pueden representar peligro.

RCP