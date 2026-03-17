Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia tras Persecución en Culiacán, Sinaloa
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Los hechos iniciaron en la zona de El Canario, durante recorridos de vigilancia, los detenidos estarían vinculados a una célula delictiva
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Como resultado de los operativos para inhibir a grupos delictivos en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de dos personas en posesión de armas y droga en la ciudad de Culiacán.
Los hechos se registraron en la zona de El Canario, donde los efectivos realizaban recorridos de vigilancia terrestre y detectaron una camioneta blanca con placas del estado de California.
Al marcarle el alto para una revisión de rutina, los tripulantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución.
La acción concluyó sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, cuando el vehículo se salió del camino y se impactó contra la maleza. En el lugar fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 21 años de edad
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Aseguran armas, droga y cartuchos
Durante la revisión, a los presuntos se les aseguraron dosis de droga conocida como cristal, así como un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.
De acuerdo con investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados a una célula delictiva generadora de violencia en la entidad.
Ambos fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica.
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APG