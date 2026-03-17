Caen Dos Integrantes de ‘Comandante R24’ del Cártel de Sinaloa; Les Aseguran Armas de Fuego

En Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos presuntos integrantes de la célula delictiva 'Comandante R24' del Cártel de Sinaloa, facción 'Mayito Flaco'.

Se trata de a Rigoberto 'N' de 21 años y Gustavo 'N' de 19 años, considerados por las autoridades como generadores de violencia relacionados con dicha célula delictiva que opera en la entidad.

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¿Cómo fue la detención?

Los efectivos, integrantes del Gabinete de Seguridad, que realizaban recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, detectaron una camioneta color blanco con placas de California, a la cual le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad; sin embargo, los tripulantes aceleraron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán-Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

Derivado de lo anterior, se detuvo a dos hombres Rigoberto 'N' y Gustavo 'N', a quienes se les aseguraron:

Dosis de cristal.

Un arma larga.

Un arma corta.

Dos cargadores.

45 cartuchos útiles.

A los integrantes de la célula delictiva 'Comandante R24' del Cártel de Sinaloa detenidos, se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En el operativo participaron elementos Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

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