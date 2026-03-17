Golpe al Narco en Sinaloa: Marina Asegura Laboratorio Clandestino en “El Tule”, Culiacán

Este martes, 17 de marzo de 2026, se informó sobre la localización y neutralización de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina, en Culiacán, Sinaloa.

Mediante un comunicado, se detalló que en días pasados, elementos navales de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron el laboratorio clandestino, en inmediaciones del poblado “El Tule”, municipio de Culiacán.

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Aseguran precursores químicos

La acción se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, en los que se localizó dicho laboratorio, donde se aseguraron y destruyeron aproximadamente 800 kilogramos de producto terminado y diversos precursores químicos, entre los que destacan:

1,000 litros de ácido clorhídrico.

430 litros de P2P.

60 litros de ácido acético.

200 kilogramos de azobisisobutironitrilo.

800 litros de acetona.

200 litros de tolueno.

75 kilogramos de hidróxido de sodio.

250 kilogramos de ácido tartárico.

El laboratorio fue inhabilitado en su totalidad para evitar su reutilización ya que contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética.

Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, lo que contribuye a la seguridad de las familias mexicanas.

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