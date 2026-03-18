Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este miércoles 18 de marzo en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán, tras un ataque armado reportado alrededor de las 15:00 horas. Los hechos ocurrieron sobre la calle Mina de Copala, entre las avenidas Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, donde autoridades atendieron el reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información disponible, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta color negro con verde cuando eran perseguidas por sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones. La agresión se desarrolló en plena vía pública, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Dos personas en moto fueron perseguidas y asesinadas por sujetos armados en Culiacán.

Al arribar al lugar, elementos policiales localizaron a una de las víctimas sin vida junto a la motocicleta, a pocos metros de un domicilio en la zona. La escena fue asegurada mientras se realizaban las primeras diligencias por parte de las autoridades.

Posteriormente, se confirmó la identidad de uno de los fallecidos como Iván Armando, de entre 30 y 35 años de edad, conocido como “El Chapo”. Su cuerpo quedó tendido cerca del vehículo en el que se desplazaba al momento de la agresión.

Minutos más tarde, y tras continuar con las revisiones en la zona, fue localizada una segunda víctima al interior de una vivienda cercana, con lesiones producidas por impactos de arma de fuego. Este hallazgo amplió el alcance del ataque registrado en la colonia.

Encontraron casquillos de gruso calibre en la zona del ataque armado.

Durante las diligencias, peritos aseguraron diversos casquillos de arma de grueso calibre en el área, los cuales forman parte de los indicios recabados para la investigación. Las autoridades mantuvieron el acordonamiento mientras se desarrollaban los trabajos periciales.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y personal de la Fiscalía, quienes se encargaron de las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y recabar información sobre los responsables del ataque.

Información N+ Sinaloa

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