Hija de ‘El Mayo’ Zambada “Nunca Fue Detenida”, Informa Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio detalles sobre las acciones operativas que encabezó la Secretaría de Marina (Semar), en Sinaloa, el jueves.

En la conferencia mañanera de hoy, 20 de marzo de 2026, García Harfuch mencionó que Mónica del Rosario ‘N’, hija de Ismael El Mayo Zambada, "nunca fue detenida" y que no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos.

Video: Mónica Zambada Niebla, Hija de "El Mayo" Zambada ¿Quién Es?: Así Fue Detenida y Liberada

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT