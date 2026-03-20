Hija de ‘El Mayo’ Zambada “Nunca Fue Detenida”, Informa Omar García Harfuch
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García Harfuch señala que la hija de 'El Mayo' Zambada no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos
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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio detalles sobre las acciones operativas que encabezó la Secretaría de Marina (Semar), en Sinaloa, el jueves.
En la conferencia mañanera de hoy, 20 de marzo de 2026, García Harfuch mencionó que Mónica del Rosario ‘N’, hija de Ismael El Mayo Zambada, "nunca fue detenida" y que no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos.
Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy
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Con información de N+.
RMT