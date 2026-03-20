¿Ronaldo Jugará vs México? Portugal Confirma Si CR7 Participará en Partido Amistoso

Este viernes, 20 de marzo de 2026, Portugal confirmó si Cristiano Ronaldo participará en el partido amistoso vs México, que se realizará el 28 de marzo en la Ciudad de México (CDMX); aquí te damos los detalles sobre CR7.

Cristiano Ronaldo, quien está de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada este viernes por Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal.

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Partidos amistosos de Portugal

En rueda de prensa en la Ciudad del Futbol, en Oeiras, Lisboa, Martínez anunció a los 27 convocados "más uno", en referencia al fallecido Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo no forma parte de dicha convocatoria, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.

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Lista de convocados

Porteros:

Diogo Costa (Oporto, POR)

Rui Silva (Sporting de Portugal, POR)

José Sá (Wolverhampton, ING)

Defensas:

Matheus Nunes (Manchester City, ING)

Diogo Dalot (Manchester United, ING)

João Cancelo (FC Barcelona, ESP)

Nuno Mendes (PSG, FRA)

Gonçalo Inácio (Sporting, POR)

Tomás Araújo (Benfica, POR)

António Silva (Benfica, POR)

Renato Veiga (Villarreal, ESP)

Centrocampistas:

João Neves (PSG, FRA) Rúben Neves (Al Hilal, KSA) Samú Costa (Mallorca, ESP) Vitinha (PSG, FRA) Bruno Fernandes (Man. United, ING) Rodrigo Mora (Oporto, POR) Mateus Fernandes (West Ham, ING)

Delanteros:

Ricardo Horta (Braga, POR)

Pedro Gonçalves (Sporting, POR)

João Félix (Al Nassr, KSA)

Francisco Trincão (Sporting, POR)

Francisco Conceição (Juventus, ITA)

Pedro Neto (Chelsea, ING)

Rafael Leão (AC Milan, ITA)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP)

Gonçalo Ramos (PSG, FRA).

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Con información de EFE.

RMT