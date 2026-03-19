México y EUA Colaboran en Seguridad de Mundial 2026: Sheinbaum tras Reunión García Harfuch-FBI

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló hoy, 19 de marzo de 2026, los temas que se abordaron durante las reuniones de funcionarios de México y Estados Unidos, como la llevada a cabo entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el director del FBI, Kash Patel.

Al ser cuestionada en su conferencia de prensa mañanera sobre dicho encuentro, la mandataria nacional expuso que se ha dialogado sobre temas de inteligencia, como la colaboración de las dos naciones para el tema de seguridad en el Mundial de Futbol 2026.

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Con información de N+,

spb