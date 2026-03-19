Sheinbaum Confirma Invitación al Rey Felipe VI de España al Mundial 2026 en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy, 19 de marzo de 2026, la invitación al rey de España, Felipe VI, para acudir al Mundial de Futbol en México.

Durante su conferencia de prensa mañanera, indicó que se enviaron invitaciones a todos los países con los que México tiene relación, incluido España.

“Gabriela Cuevas (representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial, y ahí pues estaba el rey de España, pero son todos los países con los que México tiene relación”.

Así lo indicó la mandataria nacional al ser cuestionada sobre la información dada a conocer ayer, respecto a la carta que recibió el Rey de España con una invitación para acudir al Mundial 2026, que tendrá su partido inaugural en junio en la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Sheinbaum Invita al Rey de España, Felipe VI, a asistir al Mundial de Fútbol en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, invitó al evento a todos los países con los que se tiene relación, incluyendo al rey de España. pic.twitter.com/pyb1EqmNNm — NMás (@nmas) March 19, 2026

Invitación al Rey de España

El miércoles, la Casa Real de España confirmó la invitación que recibió el Rey Felipe VI para acudir al Mundial 2026 en México, país que co-organiza la justa deportiva junto con Canadá y Estados Unidos.

En la invitación, que llegó por carta directa al monarca, la mandataria nacional planteó que el torneo es una oportunidad para destacar la relación histórica que une a los dos países.

Sheinbaum señaló que el evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

La Casa Real recibió positivamente el gesto de la presidenta mexicana, en el marco de la “relación fraternal” entre los dos países.

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Con información de N+,

spb