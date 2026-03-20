BTS Lanza 'Arirang', Su Primer Álbum en Casi 4 Años; ¿Cuántas Canciones Tiene?

La espera terminó para millones de seguidores de BTS, la banda de K-pop que este viernes marcó su regreso a la escena musical con el lanzamiento de su disco Arirang, el primero en casi cuatro años.

Aunque hace meses ya se había informado que el disco tendría como eje referencias a la tradición cultural coreana, este viernes por fin sus fanáticos pudieron disfrutar de los temas que componen a esta producción.

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Luego de la pausa para que los integrantes de la banda cumplieran con el servicio militar obligatorio, las estrellas y su sello discográfico regresan a los escenarios.

Un disco con raíces

El álbum, lanzado a las 13:00 horas (local), consta de 14 canciones, correspondientes al quinto disco de estudio del septeto y el primero desde Proof, publicado en 2022.

El título de la producción alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.

De acuerdo con el sello disquero Big Hit Music, los siete integrantes de BTS participaron activamente en el disco, vaciando sus experiencias personales en las composiciones.

El líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones salvo en la pista interludio, mientras que Suga y J-hope contribuyeron a varios temas, entre ellos Body to Body, Merry Go Round y NORMAL.

Jimin participó en They don’t know ’bout us y Into the Sun, V en 2.0 e Into the Sun, y Jung Kook colaboró en la creación de cuatro canciones, incluida Hooligan.

El tema principal del disco es SWIM, que según Big Hit Music, aborda el tema de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida y avanzar a nuestro propio paso, como una expresión de amor por la vida.

Presentación en Seúl y documental

El lanzamiento de Arirang viene de la mano con una presentación masiva y gratuita en plaza de Gwanghwamun, en Seúl, este 21 de marzo, además de una serie de eventos en la capital para promocionar el nuevo material.

El 27 de marzo, vía streaming, será estrenado el documental BTS: El Regreso, que mostrará como fue el proceso de producción del disco, en Los Ángeles, así como una mirada íntima al reencuentro.

Posteriormente, vendrá la gira mundial de la agrupación con distintas paradas, entre ellas la Ciudad de México, con una fecha inicial el próximo 7 de mayo de 2026.

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Con información de EFE

ICM