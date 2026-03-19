Detienen a Maestro que Fue Captado Grabando debajo de Faldas de Alumnas en Colegio de CDMX

Un maestro fue captado grabando debajo de la falda de una alumna al interior del Colegio del Valle, ubicado en la colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX; así lo exhibieron.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el plantel cuando se desarrollaban las clases. Las alumnas refirieron que no era la primera vez que realizaba esta clase de agresiones contra ellas.

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A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que el maestro Enrique “N” usa un celular para conseguir las imágenes. En el video se muestra cuando una alumna está junto a él esperando a que le explique algo.

Entonces, el sospechoso revisa el contenido de la libreta. Mientras la joven espera las indicaciones, el maestro usa la otra mano para acercar lentamente el móvil debajo de la prenda de la menor de edad.

Una vez que terminó de atender a la estudiante, retiró poco a poco el celular y continuó con la clase.

Video: Captan a Maestro Grabando Bajo la Falda de sus Alumnas en CDMX; Ya Fue Detenido

¿Qué pasó con el maestro que grabó debajo de la falda de la alumna?

Luego de darse a conocer el video del maestro que grabó a su alumna, los estudiantes realizaron una protesta. Este jueves los menores salieron al patio con pancartas para denunciar acoso y pedir un alto a este tipo de agresiones en contra de las jóvenes.

También acudieron padres de familia, quienes no dudaron en grabar el momento exacto de la detención del maestro Enrique “N”. Mientras lo sacaban del Colegio del Valle, el docente todavía se tomó el tiempo para mandar saludos a las personas que veían una transmisión en vivo que realizaba una mamá.

Las autoridades indicaron que el representante legal del colegio pidió la detención del hombre de 52 años de edad, quien fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hasta el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica, así como las investigaciones correspondientes.

En tanto, el Colegio del Valle informó que el docente cometió actos que no solo van en contra de su reglamento y código de ética, sino que se consideran actos delictivos, por lo que fue dado de baja de inmediato y entregado a las autoridades.

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EPP