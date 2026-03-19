Comeback de BTS en 2026: Todo lo que Debes Saber de su Regreso y su Nuevo Álbum Arirang

El esperado comeback de BTS en 2026 ya es una realidad y llega con todo: un regreso en vivo, su nuevo álbum Arirang, un documental y una gira mundial que incluirá fechas en México.

Después de completar su pausa grupal por el servicio militar, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook preparan una nueva era que ya emocionó a ARMY en todo el mundo.

Aunque parte de la expectativa venía creciendo desde inicios de 2026, en los últimos días se confirmaron detalles clave sobre el regreso de la banda surcoreana, incluyendo el título del disco, la fecha de su concierto de comeback y el estreno del documental que mostrará su reencuentro y el proceso detrás de esta nueva etapa.

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¿Cuándo es el comeback de BTS y el estreno del documental?

El comeback en vivo de BTS será el sábado 21 de marzo de 2026 en Gwanghwamun Square, en Seúl, en un concierto especial que también se transmitirá globalmente por streaming bajo el título “BTS The Comeback Live | ARIRANG”. La presentación marcará su primer show grupal en casi cuatro años y se espera que reúna a miles de fans tanto de manera presencial como en streaming.

Por otro lado, el documental “BTS: El Regreso” se estrenará en streaming el 27 de marzo de 2026. De acuerdo con la sinopsis oficial, la producción sigue a la banda mientras se reúne en Los Ángeles para grabar ARIRANG y abrir una nueva etapa en su carrera.

El proyecto documental ha sido presentado como una mirada íntima al reencuentro del grupo después de su pausa, mostrando tanto el proceso creativo como la dimensión emocional de su vuelta.

¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo álbum Arirang?

El nuevo álbum de BTS, Arirang, se lanzará el viernes 20 de marzo de 2026. La expectativa por el disco aumentó luego de que distintas publicaciones reportaran que este material marcará oficialmente el regreso musical del grupo como formación completa.

Además del simbolismo de su regreso, el título Arirang ha llamado la atención por su referencia a una de las canciones folclóricas más emblemáticas de Corea, lo que refuerza la idea de una era conectada con sus raíces culturales. El concierto de regreso en un punto histórico de Seúl también apunta en esa misma dirección.

Según los reportes disponibles, Arirang será el punto de partida de una nueva fase para BTS, no solo por el lanzamiento del disco, sino porque servirá de eje para su gira mundial 2026-2027.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

BTS también traerá su gira “ARIRANG” a México. Hasta ahora, se encuentran publicadas fechas en la Ciudad de México a partir del 7 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, con más de una presentación programada.

La gira mundial arrancará en abril en Corea del Sur y se extenderá hasta 2027, pasando por decenas de ciudades. En ese contexto, México aparece como una de las paradas latinoamericanas más importantes del tour, algo que ya disparó la expectativa entre ARMY mexicana.

Con álbum nuevo, documental, un concierto de regreso de alto perfil y fechas en México, BTS perfila uno de los regresos más grandes de 2026 en la música pop de todo el mundo.

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