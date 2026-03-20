Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX Explica la Razón por la Que Podaron al Árbol 'Eugenio'

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que los trabajos realizados al árbol patrimonial 'Eugenio', en la colonia Del Valle Centro, fueron de mantenimiento y fueron previamente autorizados.

La medida causó polémica entre habitantes de la zona y defensores del medio ambiente, ya que se trata de un ejemplar que alcanzó el estatus de Patrimonio Natural y Cultural de la capital en junio de 2024.

La historia de 'Eugenio' se remonta al 2023, cuando vecinos crearon un movimiento para rescatar al árbol que estaba en peligro por la construcción de un edificio en la zona.

Noticia relacionada: Declaran Árbol ‘Eugenio’ Patrimonio Cultural de CDMX

La historia trascendió, ya que el fresno tiene más de 150 años de antigüedad, por lo que se conminó a las autoridades a protegerlo, ya que además es casa de cientos de animales.

Fue por ello que el jueves 13 de junio de 2024, el gobierno capitalino publicó un decreto para salvaguardar la integridad de 'Eugenio' e impulsar acciones de protección y reconocimiento.

En ese mismo decreto, se estableció que la Sedema debería hacer un plan de manejo, en colaboración con la Secretaría de Cultura, y las y los vecinos, para la protección del ejemplar.

Video: Árbol Eugenio: Vecinos Realizan Festival para Salvar al Ejemplar de 150 Años

¿Qué dijo la Sedema sobre poda de 'Eugenio'?

A través de un comunicado, la dependencia señaló que las actividades comenzaron a las 8:00 horas, con personal acreditado por la Sedema y bajo criterio de la norma NADF-001-RNAT y el plan de manejo aprobado.

Como parte de las labores, la CFE realizó la instalación de protecciones en líneas de media tensión para garantizar la seguridad de la operación.

Video relacionado: Develan Placa por Reconocimiento del Árbol Laureano como Patrimonio Cultural en la Benito Juárez

También participaron arboristas especializados y bajo la supervisión de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, y la representación vecinal.

De acuerdo con la Sedema, en las labores realizadas en 'Eugenio':

No se retiraron ramas primarias.

Se preservó la integridad estructural y biológica del árbol.

Los podadores usaron equipo técnico especializado.

El material vegetal recolectado tras los trabajos realizados fueron enviados al Vívero Nezahualcóyotl para "su trituración e integración en composta destinada a la generación de tecnosuelos".

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM