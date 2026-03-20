Marcha CNTE Hoy 20 de Marzo: Calles y Avenidas Afectadas por Tercer Día de Bloqueos y Plantón

Por tercer día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una marcha y diversas manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 20 de marzo de 2026, como parte de su jornada de protestas y paro de 72 horas.

Aquí te decimos los lugares afectados por la movilización de este viernes, para que consideres rutas alternas y no tengas afectaciones en tus traslados cotidianos.

Video: Tercer Día de Protestas de la CNTE; Así se Ve el Zócalo de CDMX por plantón de Maestros

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¿Qué demanda la CNTE?

El pasado 18 de marzo, la CNTE inició un paro de labores de 72 horas, marchas y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participan en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales.

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Marcha y protestas en CDMX hoy

De acuerdo con la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE realizarán diversas acciones este viernes en la alcaldía Cuauhtémoc:

09:00 horas: Concentración en Afore XXI, en avenida Paseo de la Reforma número 489, colonia Cuauhtémoc, de donde se trasladarán a otras afores.

en Afore XXI, en avenida Paseo de la Reforma número 489, colonia Cuauhtémoc, de donde se trasladarán a otras afores. 14:00 horas: Marcha del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde concluirán el paro nacional.

Debido a ello, se espera que se afecten las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma Avenida Juárez Eje Central (cruce) 5 de Mayo Calles del primer cuadro del Centro Histórico

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Con información de N+.

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