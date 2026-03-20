Inicio Ciudad de México Marchas HOY 20 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Marchas HOY 20 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas HOY 20 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Bloqueo de integrantes de la CNTE en Reforma, en la CDMX. Marzo 19, 2026. Foto: Cuartoscuro

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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 20 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha8 concentraciones, 1 rodada motociclista, 1 rodada ciclista y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

18:00 horas. El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano marchará del Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo capitalino.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se reunirá en Av. Paseo de la Reforma No.489, Col. Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. La Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social se concentrará en el Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

17:00 Horas. Motociclistas realizarán un desfile del Monumento a la Revolución terminando en Av. Insurgentes Sur No. 1614, Col. Crédito Constructor, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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