Sheinbaum Inaugura la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este jueves 19 de marzo de 2026 la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo, evento que este año tiene como tema central la innovación de la banca.

Aunque las actividades de la convención iniciaron ayer, el evento inaugural se lleva a cabo este día con la presencia y participación de la mandataria. Mañana viernes 20 de marzo se realizará la clausura.

La mandataria es acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; y el presidente de la ABM, Emilio Romano.

¿Qué es la Convención Bancaria?

La Convención Bancaria es un evento anual que organiza la Asociación de Bancos de México (ABM) y que reúne a representantes del sector financiero y funcionarios del gobierno para dialogar sobre el futuro de la banca.

¿Qué temas aborda la 89 Convención Bancaria?

Este año, entre los temas centrales de la convención figuran el futuro del dinero y los pagos, el crédito a la infraestructura como palanca de crecimiento, la productividad para elevar la inversión, la educación financiera y los alcances de la inteligencia artificial en los pagos digitales.

También se destacará la trayectoria de mujeres en la banca, la sostenibilidad, el empoderamiento económico y la lectura del riesgo global para México y su sistema financiero.

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