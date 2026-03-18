Arranca la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo; ¿Qué Es y Quiénes Participan?

Este miércoles 18 de marzo de 2026 iniciaron las actividades de la 89 Convención Bancaria, un evento anual que organiza la Asociación de Bancos de México (ABM) y que reúne a representantes del sector financiero y funcionarios del gobierno para dialogar sobre el futuro de la banca.

Luego de 19 años de realizarse en Acapulco, Guerrero, a partir del 2023 la Convención Bancaria se convirtió en un evento itinerante, siendo Mérida, Yucatán, su primera sede fuera de este destino. Este año se realiza en Cancún, Quintana Roo, del miércoles 18 al viernes 20 de marzo.

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Los invitados y participantes de la 89 Convención Bancaria

Aunque las actividades de la convención, que este año se desarrolla bajo el lema "Innovando la banca, construyendo el futuro", iniciaron este día, el evento inaugural se llevará a cabo el jueves con la presencia y participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la sesión inaugural del evento, se prevén mensajes de la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; del presidente de ABM, Emilio Romano, y de la propia mandataria.

Mientras que para el viernes destacan las conferencias del presidente de Eurasia Group, Ian Bremmer; del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau; así como el cierre que llevarán a cabo el secretario de Hacienda y el presidente del regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera.

¿Qué temas se abordarán en la 89 Convención Bancaria?

Entre los temas centrales de la convención figuran el futuro del dinero y los pagos, el crédito a la infraestructura como palanca de crecimiento, la productividad para elevar la inversión, la educación financiera y los alcances de la inteligencia artificial en los pagos digitales.

También se destacará la trayectoria de mujeres en la banca, la sostenibilidad, el empoderamiento económico y la lectura del riesgo global para México y su sistema financiero.

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