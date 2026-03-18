Comisión Disciplinaria Sanciona a Efraín Juárez por Festejos ante Cruz Azul

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol multó al director técnico de Pumas, Efraín Juárez, por violar el Código de Ética tras el partido ante Cruz Azul, el cual se jugó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado 14 de marzo. El estratega del conjunto felino fue captado por diversas cámaras, dirigiéndose a la afición en el estadio mientras decía "aquí hay huevos, hijos de puta", al tiempo que hacía gestos.

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Esto derivó en que la Comisión Disciplinaria le aplicara una multa de 532 mil pesos. En ese sentido, es importante señalar que el castigo es meramente económico y no deportivo, por lo que Pumas sí podrá contar con su entrenador de cara al próximo partido del equipo en la Liga MX, el cual será uno de los más importantes del torneo, pues se verán las caras en el Clásico Capitalino frente al América. De acuerdo con TUDN, la directiva universitaria ya fue notificada de esta determinación.

Pumas busca entrar a la Liguilla

Bajo el mando de Efraín Juárez, Pumas ha registrado un buen torneo tras once jornadas disputadas. El cuadro universitario suma 20 puntos y se ubica en el quinto lugar de la tabla, por lo que si el torneo terminase hoy, estarían clasificados a Liguilla. Recordemos que, debido al Mundial, este torneo no tendrá Play-In, lo cual quiere decir que únicamente los ocho mejores equipos de la tabla, avanzarán a la ronda de eliminación directa.

Pumas registra cinco triunfos, cinco empates y apenas una derrota en lo que va del Clausura 2026. Además, el conjunto auriazul ha marcado 20 goles, siendo la segunda mejor ofensiva del campeonato, sólo por detrás de Cruz Azul (22).

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DB