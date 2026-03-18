Senegal Va al TAS por Despojo del Título de la Copa Africana de Naciones 2025.

La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) anunció que apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la decisión de la Confederación Africana de Futbol (CAF) de retirarle el título de la Copa Africana de Naciones 2025, que fue otorgado a Marruecos.

En un comunicado, la FSF indicó que la determinación es injusta y desacredita al balompie africano, por lo que presentará el recurso, aunque no informó cuándo iniciará el procedimiento en Suiza.

"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia esta decisión como injusta, sin precedentes e inaceptable, afirmando que desacredita el fútbol africano", indicó.

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"Para defender sus derechos y los intereses del futbol senegalés, la Federación anunció que presentará, lo antes posible, un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana", afirmó.

La FSF dijo que fue notificada oficialmente de que el Jurado de Apelación de la CAF otorgó la victoria a la selección marroquí por el encuentro disputado el pasado 18 de enero en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, en Marruecos.

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"Mediante esta decisión, el Jurado de Apelación declaró admisible y procedente el recurso presentado por la Federación Real Marroquí de Futbol, anulando así la decisión anterior del Jurado Disciplinario, debido a que no se habría respetado el derecho a ser escuchado de la parte apelante", expuso.

"El Jurado también consideró que el comportamiento del equipo de Senegal se encuadra en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición. Como consecuencia, la CAF determinó que Senegal infringió el artículo 82 y decretó la derrota por incomparecencia (forfeit), registrando el resultado de 3-0 a favor de Marruecos", reiteró.

¿Por qué se retiró el título a Senegal?

Este 17 de marzo, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) dio por perdida a Senegal la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y declaró campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última, según anunció el organismo en un comunicado.

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

La decisión se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

En la final de la Copa África, ante 69 mil 500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga (después lo erró Brahim Díaz) provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

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Tras ello, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mane se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Futbol contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

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Con información de Agencias

ASJ