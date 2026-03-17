Senegal es Despojado del Título de la Copa Africana de Naciones 2025

En un acontecimiento insólito, la Confederación Africana de Futbol (CAF) tomó la decisión de quitarle el título de la pasada Copa Africana de Naciones a la selección de Senegal, dando por ganador al combinado de Marruecos.

A través de un comunicado oficial, la CAF explicó que “la Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones 2025 , registrándose el resultado del partido como 3-0” a favor de Marruecos.

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¿Por qué la CAF le quitó el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal?

La Confederación Africana de Futbol determinó que la selección de Senegal abandonó el partido al momento de protestar por un penal señalado en favor de Marruecos.

El momento tenso de aquella final se dio en el tiempo de descuento, cuando el marroquí Brahim Díaz cayó dentro del área y se señaló penal en contra de Senegal, luego de la revisión en el VAR. Esta decisión arbitral hizo que el seleccionador Pape Thiaw ordenara a sus jugadores que regresaran al vestuario a modo de protesta, lo cual provocó que ir el partido se suspendiera durante varios minutos.

Cuando finalmente los jugadores senegaleses volvieron al campo, el partido se reanudó y Marruecos falló el penal. A la postre, el juego se fue a tiempo extra donde Senegal anotó el único gol del encuentro, llevándose el triunfo que ahora le fue anulado.