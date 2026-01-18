Senegal es Campeón de la Copa Africana de Naciones Entre Escándalo por Arbitraje

Este domingo 18 de enero se llevó a cabo la gran final de la Copa Africana de Naciones. El partido Senegal vs Marruecos definió al nuevo monarca de África, en un enfrentamiento marcado por la polémica previa que se generó cuando el conjunto senegalés denunció malos tratos por parte de la organización de los anfitriones.

Con ese escenario, Senegal se plantó en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat, Marruecos, en donde se midió a los anfitriones de la Copa Africana de Naciones, quienes contaban con el apoyo mayoritario de la grada.

En la gran final del torneo hubo una enorme polémica. Y es que Senegal, que ya se había quejado por la organización previa al partido, se sintió perjudicada por el arbitraje y, de hecho, el juego se suspendió por varios minutos debido a que los futbolistas senegaleses abandonaron la cancha ante varias decisiones arbitrales que no les fueron favorables.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana de Naciones?

El escándalo alcanzó a la Copa Africana de Naciones, pues Senegal abandonó la cancha tras sentirse perjudicado por el arbitraje del referee Jean-Jacques Ndala Ngambo. Todo sucedió en el tiempo añadido del segundo tiempo, cuando el juego estaba empatado 0-0. La primera polémica se dio al 90+2, cuando el árbitro le anuló a Senegal el gol que parecía darles el triunfo por una aparente falta de Seck sobre Achraf Hakimi.

Sin embargo, todo estalló minutos después, pues al 90+7 Ndala Ngambo marcó un penal muy dudoso en favor de Marruecos. Esta decisión desató la molestia de los senegaleses quienes, liderados por su entrenador Pape Thiaw, abandonaron la cancha a modo de protesta durante varios minutos.

Aún así, la decisión de marcar penal se mantuvo. Sadio Mané, capitán de Senegal, instó a sus compañeros a volver al campo para disputar el resto del juego y, para su alegría, Marruecos falló el cobro desde los once pasos, provocando que el partido se fuera a tiempos extra.

¿Quién ganó la final de la Copa Africana de Naciones?

Senegal se impuso a Marruecos en la gran final de la Copa Africana de Naciones por marcador de 1-0. Luego de que Brahim Díaz errara su disparo desde el punto penal, el conjunto senegalés reaccionó en los primeros minutos del tiempo extra y, por conducto de Pape Gueye, anotó el único gol del partido.

Gracias a esa anotación, Senegal se corona campeón del torneo celebrado en territorio marroquí, pese a todas las quejas y denuncias presentadas antes y durante el compromiso.

