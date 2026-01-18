Julián Quiñones Vuelve a Anotar en Arabia; Lucha con Cristiano Ronaldo el Título de Goleo

A menos de cinco meses para que comience el Mundial 2026 en la Ciudad de México, Julián Quiñones sigue levantando la mano como uno de los principales candidatos para formar parte de la Selección Mexicana en la justa internacional. El atacante de 28 años de edad que juega en el Al-Qadisiya de la Saudi Pro League, se ha consolidado como un referente de su club gracias a su gran cuota goleadora.

Este domingo 18 de enero, Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador para ayudar a su equipo a conseguir su décima victoria de la temporada. Al-Qadisiya venció 1-5, de visita, a Al-Hazm. El delantero mexicano anotó el tercer tanto del encuentro, con lo cual llegó a 13 anotaciones en la liga árabe, posicionándose en el segundo lugar del goleo individual únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo, quien lleva 15 tantos.

Julián Quiñones, el mexicano más goleador de la temporada

Pese a que la liga de Arabia Saudita no es considerada una de las mejores del mundo, Julián Quiñones ha sabido encontrar su mejor versión con el conjunto del Al-Qadisiya. El ex atacante del América está consolidado como el delantero más prolífico en lo que va de la temporada 2025/26, pues es el mexicano con más goles de dicha campaña.

Quiñones lleva 17 goles, 13 en la Saudi Pro League y 4 en la King's Cup, superando a Armando 'Hormiga' González, quien registra 14 tantos. Detrás está Germán Berterame, con 12 goles, mientras que Raúl Jiménez apenas tiene 6 anotaciones.

