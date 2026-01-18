¿A Qué Hora Juega Renata Zarazúa en la Primera Ronda del Australian Open 2026?

Comenzó la actividad del primer Grand Slam de la temporada tenística. El Australian Open 2026 está en marcha y ya se jugaron los primeros partidos del certamen. En esta edición del torneo solamente tendremos a una representante mexicana en la categoría individual, pues Renata Zarazúa fue la única que logró clasificarse al cuadro principal en la rama femenina.

Zarazúa, de 28 años de edad, se clasificó de manera directa a la Primera Ronda del Abierto de Australia, en donde se verá las caras con la checa, Marie Bouzková. Aquí te decimos a qué hora comenzará el partido de la tenista mexicana, en el que buscará avanzar de ronda.

¿A qué hora juega Renata Zarazúa en el Australian Open 2026?

El partido de Renata Zarazúa vs Marie Bouzková, está programado para comenzar a las 21:30 horas (tiempo del centro de México). La mexicana saltará a la Cancha 8 del Abierto de Australia para afrontar su primer partido del torneo.

Esta no será la primera vez que ambas tenistas se enfrenten. En total y previo a este partido en el Australian Open, Zarazúa y Bouzková se han visto las caras en tres ocasiones, de las cuales todas han terminado con victoria para la tenista europea.

Preocupan las altas temperaturas en Australia

Una de las grandes historias a seguir durante el Abierto de Australia es la de las altas temperaturas que se registran en el país. Renata Zarazúa, de 28 años de edad, compartió en sus redes sociales una imagen de las quemaduras que sufrió en la espalda tras disputar un partido de casi tres horas en el Torneo de Hobart, previo al Abierto de Australia. La imagen fue acompañada de un texto corto, pero conciso: "El sol australiano no es broma".

En ese mismo sentido, este domingo 18 de enero se dio el primer incidente relacionado con el calor. Durante el partido entre Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova, una de las recogepelotas sufrió mareos y una caída, esto debido a las altas temperaturas de ese momento. Ambas tenistas corrieron a ayudar a la menor de edad, quien recibió atención médica.

Las temperaturas durante el Abierto de Australia pueden llegar hasta los 40°C. Se prevé que esta semana alcancen un máximo de al menos 36°C.

