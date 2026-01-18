Abierto de Australia Inicia Primera Ronda con Triunfos de Alexander Zverev y Jasmine Paolini

El primer Grand Slam de 2026 comenzó en Melbourne con los triunfos del alemán Alexander Zverev y la italiana Jasmine Paolini, quienes se impusieron cada quien en su categoría de singles a Gabriel Diallo y a Aliaksandra Sasnovich, respectivamente.

Paolini, séptima cabeza de serie, tuvo el comienzo destacado que deseaba y venció este domingo a la bielorrusa Sasnovich en poco más de una hora en la Rod Laver Arena, para poner en marcha el Abierto de Australia.

Zverev, el tercer preclasificado, se sobrepuso a un comienzo lento para avanzar en su partido de primera ronda contra el astro emergente de Canadá, Diallo, en el Melbourne Park.

Arranque con titubeos del subcampeón

El alemán, subcampeón en Melbourne Park el año pasado, se desplomó en el primer set del duelo contra el canadiense de 24 años antes de recuperarse gracias a su fuerte servicio para ganar 6-7 (7), 6-1, 6-4, 6- 2. Se trató de un arranque titubeante en su lucha por volver a la final del primer Grand Slam de la temporada.

"Definitivamente, cuando vi el sorteo, no estaba muy contento, para ser honesto", dijo Zverev en una entrevista en la cancha, acerca del complicado desafío que presentó Diallo, 41ro del ranking.

"Es muy joven, muy talentoso. Increíblemente agresivo", añadió.

En el primer set no tuve mi mejor tenis, diría. Estaba pensando, 'no puede ser peor que eso'. Mejoró mucho después para mí

El número tres del mundo está en la segunda ronda en Melbourne Park por décimo año consecutivo y buscará su primer Grand Slam en Australia, donde perdió la final del torneo de 2025 ante Jannik Sinner. Además de frenar la hegemonía del italiano, podría enfrentarse al número uno mundial, el español Carlos Alcaraz.

En segunda ronda jugará contra el australiano Alexei Popyrin (N. 49) o el francés Alexandre Muller (N. 50). Zverev, de 28 años, concluyó 2025 con un solo título en la temporada, obtenido en Múnich, después de sufrir varias lesiones.

La italiana marca el inicio del Australian Open

La séptima cabeza de serie Jasmine Paolini venció a Aliaksandra Sasnovich por 6-1, 6-2 en el encuentro inaugural en la cancha principal de Melbourne.

Paolini no perdió tiempo ni energía, llevándose el primer set en 27 minutos y no mucho más en el segundo para cerrar su partido contra Sasnovich.

"Estuve concentrada creo que todo el tiempo, así que fue algo bueno", dijo la italiana.

Y no es fácil jugar el primer partido en los Slams en una cancha grande, pero estoy contenta con mi actuación

El también italiano, vigésimo Flavio Cobolli, se convirtió en el primer hombre preclasificado en quedar eliminado del torneo, al caer por 7-6 (7), 6-4, 6-1 ante el británico Arthur Fery, procedente de la ronda clasificatoria.

Los otros cruces del arranque

El argentino Franciso Cerúndolo, 18vo cabeza de serie, venció a Zhang Zhizhen por 6-3, 7-6 (0), 6-3, y el 32do Corentin Moutet derrotó a Tristan Schoolkate por 6-4, 7-6 (1), 6-3.

En el lado femenino, la 12ma preclasificada Elina Svitolina derrotó a Cristina Bucsa por 6-4, 6-1, y Maria Sakkari doblegó a Leolia Jeanjean por 6-4, 6-2.

Los máximos favoritos en ambas ramas encabezaban la sesión nocturna del domingo en la Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka se enfrentaba a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, y Carlos Alcaraz a Adam Walton.

Sabalenka busca su tercer título del Abierto de Australia y fue subcampeona hace un año, cuando cayó ante Madison Keys. Ha llegado a las últimas tres finales y ha ganado dos.

Alcaraz intenta convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam en su carrera. El español de 22 años ha ganado dos veces en los otros tres torneos del Grand Slam, pero no ha pasado de los cuartos de final en el Abierto de Australia.

El segundo favorito Jannik Sinner, campeón defensor del Abierto de Australia en dos ocasiones, se ha combinado con Alcaraz para ganar los últimos ocho trofeos de Grand Slam.

Venus Williams por el récord

El punto culminante del día podría presentar a una jugadora ubicada en el puesto 576 del ranking de la WTA.

Se trata por supuesto de Venus Williams, de 45 años. Será la jugadora de mayor edad en competir en individuales en el Abierto de Australia. La estadounidense recibió una invitación para entrar al torneo y ha ganado siete títulos de Grand Slam, el último en 2008 en Wimbledon.

Williams se enfrentaba a la serbia Olga Danilović en la sesión de la tarde.

Williams se casó en diciembre con el italiano Andrea Preti. Tenía 17 años en 1998, cuando jugó por primera vez el Abierto de Australia, alcanzando los cuartos de final en apenas su cuarto torneo de Grand Slam.

Nunca ha ganado el Abierto de Australia. Llegó a las finales en 2003 y 2017 y perdió ambas veces ante su hermana, Serena. Obtuvo cinco títulos de Wimbledon y dos en el Abierto de Estados Unidos.

Con información de Agencias

ASJ

