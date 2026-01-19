Gianni Infantino Condena la Actitud de la Selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones, que se llevó a cabo en Marruecos, terminó rodeada de una gran polémica. La final entre la selección anfitriona y su similar de Senegal se dejó de jugar durante más de diez minutos, esto luego de que el entrenador del cuadro senegalés, Pape Thiaw, instó a sus jugadores a abandonar el terreno de juego ante su inconformidad con el arbitraje de Jean-Jacques Ndala Ngambo.

Esta acción se robó los reflectores a nivel mundial, pues el partido estuvo en riesgo de ser suspendido por abandono. Sin embargo, el capitán de Senegal, Sadio Mané, hizo volver a sus compañeros para terminar, a la postre, ganando el título del certamen continental. Sin embargo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó los actos e instó a la Confederación Africana de Futbol (CAF) a tomar las "medidas adecuadas".

"Es inaceptable abandonar el campo de juego de esta manera": Gianni Infantino

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Gianni Infantino lamentó los incidentes que se suscitaron en la final de la Copa Africana de Naciones. "Fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos 'simpatizantes', así como de algunos jugadores senegaleses y miembros del personal técnico", escribió el presidente de la FIFA.

Aunado a esto, enfatizó que la manera en la que algunos jugadores de Senegal se retiraron del partido, por un penal señalado en su contra, fue "inaceptable".

Siempre debemos respetar las decisiones tomadas por los árbitros (...) cualquier cosa menor a eso, pone en riesgo la esencia misma del futbol -Gianni Infantino, presidente de la FIFA

En su publicación a través de redes sociales, Infantino concluyó instando a los órganos disciplinarios de la CAF a "tomar las medidas adecuadas" para que las "feas escenas presenciadas" nunca se repitan.

Marruecos emprenderá acciones legales; Pape Thiaw enfrentaría severo castigo

La federación marroquí aseguró que va a emprender acciones legales, tanto con la CAF como con la FIFA, por los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones. Sobre esto, la agencia de noticias The Associated Press, detalló que "Pape Thiaw, el técnico de Senegal, enfrenta severas sanciones por su actuación al llevar a sus jugadores de regreso al vestuario".

En ese sentido, se desconoce si dicha sanción abarcaría únicamente competiciones de la Confederación Africana de Futbol o si se extendería en competiciones de la FIFA, en cuyo caso Senegal podría tener a su entrenador suspendido durante la próxima Copa del Mundo.

Por su parte, la CAF condenó el comportamiento del conjunto senegalés y, a través de un comunicado oficial, aseguró que "está revisando todas las imágenes y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas correspondientes contra los culpables".

