Crece la Lista de Lesionados en la Selección Mexicana; Estos Jugadores Se Pierden los Amistosos

La Selección Mexicana se prepara para la justa mundialista que comienza el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), con el partido México vs Sudáfrica. Para ello, el Tricolor se medirá a dos potencias europeas en la Fecha FIFA de marzo: Portugal y Bélgica, pero lo hará con una amplia lista de jugadores lesionados.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, la convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos ante Portugal y Bélgica tendrá múltiples ausencias por lesión. Las bajas más recientes para México, a menos de 100 días para el Mundial, son Julián Araujo y Mateo Chávez, dos jugadores que actualmente militan en el futbol europeo y que no podrán estar presentes para los encuentros programados para los días 28 y 31 de marzo.

Lista de jugadores mexicanos lesionados para los amistosos vs Portugal y Bélgica

Según la información dada a conocer por Gibrán Araige, reportero de TUDN, estos son los futbolistas que no estarán presentes en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica:

Julián Araujo

Mateo Chávez

Santiago Gimenez

Edson Álvarez

Rodrigo Huescas

César Huerta

Luis Chávez

Gilberto Mora

Luis Ángel Malagón

Marcel Ruiz

Luis Romo

En ese sentido, la información detalla que Santi Gimenez aún no se encuentra al 100%, esto pese a estar entrenando con el AC Milan. Por esta razón, el conjunto italiano habría pedido a la Selección Mexicana que el atacante no fuera convocado.

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DB