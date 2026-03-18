La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles 18 de marzo de 2026 a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa del país sudamericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López.

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Esto ocurre dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", así lo expresó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

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Asimismo, aseguró que el ahora exministro asumirá "nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", sin dar más detalles.

Padrino López ocupó este puesto desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

¿Quién es el nuevo ministro de Defensa de Venezuela?

Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela. Foto: EFE

El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

Destitución de Padrino ocurre dos meses después de ataque militar de EUA

La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

¿Quién es Vladimir Padrino, el militar incondicional a Maduro que ya fue removido?

Vladimir Padrino López, el militar venezolano más leal a Nicolás Maduro al ejercer por más de una década como ministro de la Defensa, ha sido destituido este miércoles por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La decisión se dio a conocer más de dos meses después del ataque militar de Estados Unidos al país suramericano que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Nacido en Caracas en 1963 , Padrino López se graduó en la Academia Militar de Venezuela (actual Academia Militar del Ejército Bolivariano) el 5 de julio de 1984. En 1995 estuvo en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Panamá, ya clausurada), donde hizo un curso sobre operaciones psicológicas por parte del Ejército de Estados Unidos.

, Padrino López se graduó en la Academia Militar de Venezuela (actual Academia Militar del Ejército Bolivariano) el 5 de julio de 1984. En 1995 estuvo en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Panamá, ya clausurada), donde hizo un curso sobre operaciones psicológicas por parte del Ejército de Estados Unidos. Desde octubre de 2014 , ocupó el cargo de ministro de Defensa de Venezuela, siendo uno de los funcionarios más antiguos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el de mayor tiempo en esa cartera en la historia del país suramericano.

, ocupó el cargo de ministro de Defensa de Venezuela, siendo uno de los funcionarios más antiguos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el de mayor tiempo en esa cartera en la historia del país suramericano. En 2017, fue relevado como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero se mantuvo como titular de Defensa.

Durante su gestión, fue una figura clave en la articulación del discurso militar bolivariano, defendiendo la doctrina "antiimperialista" y la lealtad de las Fuerzas Armadas al proyecto político del chavismo.

En febrero pasado, Padrino López informó del inicio de una investigación sobre "todos los hechos" que ocurrieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela, sin precisar qué tipo de indagaciones se harían.

Desde 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó al ahora exministro y la justicia estadounidense ofrecía una recompensa de quince millones de dólares por su captura.

Con información de N+

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