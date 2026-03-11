Notifican a Tribunal de Nueva York que Reconocen a Delcy Rodríguez como Presidenta de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al tribunal de Nueva York, que lleva el caso contra Nicolás Maduro, que reconoció formalmente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como jefa de estado del país sudamericano.

El encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta con fecha del 10 de marzo, al fiscal Jay Clayton, quien lidera la acusación y el proceso judicial contra Nicolás Maduro, donde indicó:

"Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes".

Este reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezueka debilita la posición de Maduro, ya que en el juicio que afronta en Nueva York por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano.

¿Cuándo será la audiencia de Maduro en EUA?

Inicialmente, la audiencia de Nicolá Maduro estaba prevista para el 17 de marzo, pero el gobierno estadounidense pidió que se aplazara, argumentando razones logísticas e intercambio de pruebas.

Ante esto, un juez autorizó aplazar la audiencia de Maduro, y su esposa Cilia Flores, para el próximo 26 de marzo de 2026.

