Directora de Inteligencia de EUA Afirma Que Trump Sabía del Impacto Económico de Guerra con Irán

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos señaló ante congresistas que Donald Trump estaba al tanto del impacto que tendría la guerra con Irán en la economía. Durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Tulsi Gabbard también se negó a respaldar la afirmación de que había una “amenaza inminente”.

La funcionaria admitió que estuvo presente en una reunión donde ser advirtió del daño en la cadena mundial de suministros.

Esta semana, Joe Kent, Centro Nacional Antiterrorista, renunció por la guerra en Irán.

Centro Nacional Antiterrorista, renunció por la guerra en Irán. Crecen las críticas que afirman que el gobierno de Trump tomó una decisión precipitada al atacar el régimen de los ayatolás.

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Trump, al tanto del daño a la economía mundial por la guerra

Durante su comparecencia, Tulsi Gabbard confirmó que el presidente fue informado de las repercusiones que la operación militar en Oriente Medio tendría en las cadenas de suministro globales.

En la última semana, el precio del petróleo Brent ha cruzado la barrera de los 110 dólares. El cierre del estrecho de Ormuz ha afectado el suministro mundial de crudo, mientras los mercados temen que el conflicto se alargue.

La directora de Inteligencia Nacional admitió que estuvo en una de las reuniones en las que Trump fue alertado sobre los riesgos económicos de una incursión militar: “Esas son las evaluaciones de la comunidad de inteligencia, y esas evaluaciones fueron proporcionadas”.

Gabbard también declaró que, a lo largo de su carrera, se ha mostrado siempre en contra de intervenir en Irán, no por opiniones personales, sino porque sus decisiones se ciñen a los análisis de inteligencia:

“Me pidieron y me exigieron que dejara de lado mis opiniones personales y políticas para garantizar que las evaluaciones de inteligencia no se vieran influenciadas por mis puntos de vista personales”.

Cabe señalar que el lema de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) retoma un versículo del Evangelio de Juan: “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. Las agencias de inteligencia estadounidenses siempre se han jactado de su apego a la objetividad y la información concisa.

Los objetivos de Israel y Estados Unidos no son los mismos

Tulsi Gabbard también afirmó que Irán “mantuvo la intención de reconstruir su infraestructura y su capacidad de enriquecimiento nuclear” tras los ataques de 2025, aunque no respaldó que Teherán representara una amenaza inminente.

La funcionaria también señaló que Israel y Estados Unidos mantienen objetivos diferentes en Irán. Mientras que Netanyahu busca derrocar al régimen teocrático, el gobierno de Donald Trump busca neutralizar su capacidad militar:

“Podemos ver a través de las operaciones que el gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a los líderes iraníes. El presidente ha declarado que sus objetivos son destruir la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán, su capacidad de producción de misiles balísticos y su Armada”.

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Ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la directora de Inteligencia Nacional también señaló que tenía preocupación por la renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent. No obstante, Gabbard se negó a pronunciarse sobre la carta publicada por el exfuncionario, donde declaró que se oponía a la guerra en Irán.

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Con información de EFE, AFP y Reuters