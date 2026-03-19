Medios en EUA Afirman Que Trump Sí Sabía del Ataque de Israel a Campo de Gas en Irán

Aunque el presidente Donald Trump negó que Estados Unidos supiera del ataque efectuado por Israel contra las importantes instalaciones de gas iraní de South Pars, medios afirman que sí lo sabía.

El bombardeo sobre el mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar provocó una nueva escalada en el conflicto, sobre todo porque no se informó a este segundo país que ocurriría.

A través de su plataforma digital Truth Social, Donald Trump publicó que "no sabía nada sobre este ataque en particular" y prometió que Israel no volvería a atacar dicho complejo.

"Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".

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Medios refutan dichos de Trump

Según el medio digital Axios, que citó fuentes oficiales de ambos países, el presidente Trump habló sobre los planes israelíes de atacar el complejo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, CNN señaló que dos fuentes israelíes le informaron que la ofensiva había sido coordinada previamente con Estados Unidos.

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¿Por qué negarlo? Según los medios, todo apunta a que Trump dijo desconocer el ataque para calmar a Catar, que tras el ataque pidió explicaciones a la Casa Blanca y el Pentágono.

Irán ataca refinería catarí

En represalia, Irán atacó la refinería catarí de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, lo que provocó una respuesta de Trump en la misma publicación en Truth.

"No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Catar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo".

El objetivo de Israel de bombardear el complejo iraní era presionar a Teherán para que deje de bloquear el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, según publicó Axios.

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Con información de EFE

ICM