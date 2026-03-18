Trump Rinde Homenaje en Delaware a 6 Militares Estadounidenses Muertos en Oriente Medio

El presidente Donald Trump rindió homenaje el miércoles en una base militar de Delaware donde los restos de seis militares estadounidenses fallecidos en el accidente de un avión de reabastecimiento de combustible fueron entregados a sus familias.

Era la segunda vez desde que inició la guerra con Irán el 28 de febrero que el presidente republicano asistía al solemne ritual militar conocido como traspaso digno, que en una ocasión describió como "lo más difícil" que ha tenido que hacer como comandante en jefe.

Acompañando a Trump estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, y legisladores como los senadores Tommy Tuberville y Katie Britt, ambos republicanos de Alabama.

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¿Cómo fallecieron los soldados estadounidenses?

Los seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea fallecieron la semana pasada en un accidente aéreo sobre territorio amigo en el oeste de Irak, mientras participaban en operaciones contra Irán. Eran originarios de Alabama, Indiana, Kentucky, Ohio y el estado de Washington.

“Cada persona a bordo de ese avión cargaba con un peso que la mayoría de los estadounidenses jamás verá, y lo hicieron con profesionalismo, valentía y un nivel de excelencia discreta que merece ser reconocido”, dijo el teniente coronel retirado Ernesto Nisperos, amigo de uno de los fallecidos, en un mensaje de texto el miércoles.

El accidente elevó a al menos 13 el número de militares estadounidenses fallecidos en la Operación Furia Épica. Según el Pentágono, unos 200 militares estadounidenses resultaron heridos, 10 de ellos de gravedad.

El solemne traslado del miércoles se realizó a puerta cerrada, sin acceso a la cobertura mediática, a petición de las familias y de acuerdo con la normativa militar . Trump permaneció en tierra poco menos de dos horas y no habló con los periodistas ni al bajar del Air Force One ni al subir a él.

La última visita de Trump a la base aérea de Dover fue el 7 de marzo, cuando presenció el solemne traslado de los restos de seis militares estadounidenses fallecidos en un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait.

Saludó mientras los ataúdes cubiertos con la bandera, que contenían los restos de los caídos, eran transportados desde las aeronaves militares hasta los vehículos que los llevarían a la morgue de la base para prepararlos para su sepultura.

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