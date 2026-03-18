Ministro de Inteligencia Iraní Esmail Jatib Fue Eliminado, Afirma Israel

El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles 18 de marzo que su ejército mató en un bombardeo al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también", dijo el ministro Israel Katz en un comunicado.

Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.

En Washington, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios, incluido Jatib.

"(Jatib) dirige varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán", declaró el Departamento del Tesoro en 2022.

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"La intensidad de los ataques en Irán está subiendo un nivel. Estamos en medio de una etapa decisiva", señaló Katz en su comunicado.

"Se esperan sorpresas significativas"

Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a atacar "a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional".

"Seguiremos cazándolos a todos", agregó.

"A lo largo de este día (miércoles) se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que elevarán a un nuevo nivel la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbolá en Líbano", añadió.

En un comunicado anunciando la eliminación de Jatib, el ejército israelí afirmó que había "desempeñado un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la configuración de la evaluación de inteligencia del régimen".

#عاجل ❌تتواصل سلسلة عمليات الاستهداف المباشرة: جيش الدفاع قضى على وزير الاستخبارات في النظام الإيراني في طهران



❌في غارة دقيقة شنها سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات في طهران تم خلال الليلة الماضية القضاء على وزير الاستخبارات في النظام الإيراني المدعو إسماعيل خطيب.



⭕️تم… pic.twitter.com/KZLU9j7flq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026

"Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Jatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo", añadió.

Pese a los golpes asestados por Israel, parece que el régimen iraní aún no ha muestra señales de colapso y sigue atacando de forma contundente territorio israelí con decenas de misiles balísticos y de racimo.

Esta madrugada, una pareja de ancianos falleció tras el impacto en un edificio residencial en una ciudad a las afueras de Tel Aviv, Ramat Gan, además de que registrarse múltiples daños en otros puntos del país por la caída de metralla, según informaron los servicios de emergencia.

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Con información de Agencias

ASJ