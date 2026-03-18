Perciben Microsismo Magnitud 2.3 en Iztapalapa: "Pensé Que Me Había Mareado" .

La madrugada de este miércoles 18 de marzo se registró un microsismo magnitud 2.3 en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, lo que alertó alertó a algunas personas que alcanzaron a percibirlo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:02 horas a una profundiad de 6 kilómetros en el área del Mercado La Nueva Viga, a un lado de la Central de Abastos de la CDMX, de acuerdo con las coordenadas reportadas por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

"SISMO Magnitud 2.3 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 02:02:06 Lat 19.37 Lon -99.10 Pf 6 km", indicó el SSN en su breve reporte emitido media hora después del temblor.

De momento, las autoridades no reportaron daños ni víctimas, aunque usuarios en redes sociales afirmaron haber sentido la sacudida cerca de Parque Tezontle.

Ni la alcaldía ni la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportaron algo sobre este caso, ocurrido horas después de fuertes lluvias en la capital del país.

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"Me despertó"

Luego del informe del SSN, algunas personas comentaron que sintieron el microsismo en gran magnitud, al grado de despertarlos. Otros señalaron su confusión, pues pensaron que se habían mareado. Sin embargo, hubo quienes dijeron que no percibieron nada.

Estas fueron algunas reacciones:

"Con razón sentí un movimiento, y con este reporte veo que si fue cerca de mi casa", posteó Carlos Roman Salazar en la publicación del SSN en Facebook.

"Pensé que me había 'mareado'", añadió Arcano Segundo.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 18/03/26 02:02:06 Lat 19.37 Lon -99.10 Pf 6 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 18, 2026

"Como no actualizaban el reporte por un momento creí que estaba enloqueciendo", compartió Oscar Carmona.

"Se sintió más fuerte, me despertó", dijo Alee GH.

"Yo no sentí nada", posteó Salgado Gatica Isela.

"Estuvo fuertisimo, no se sintió de 2.3", señaló Brenda Castolo.

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¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un movimiento cercano a la superficie terrestre de muy pequeña magnitud, que va en una escala 0.1 a 3.8. En promedio se detectan cerca de 70 microtemblores en un día en todo México. Sin embargo, no todos los movimientos ameritan que la alerta sísmica suene.

Cuando el epicentro es en la CDMX, no suena la alerta sísmica porque el sismo se siente casi al mismo tiempo en que inicia, por lo que no hay segundos de ventaja para emitir algún aviso.

La capital del país se encuentra sobre una región volcánico-tectónica y existen numerosas fallas geológicas, entre ellas las de Mixhuca, Santa Catarina, Xochimilco y Contreras, las cuales ocasionan esta producción recurrente de microsismos. Por lo que los microsismos podrían provenir de cualquier parte del subsuelo de dicha zona sísmica.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a mantener la calma ante estos casos, ya que se trata de pequeños movimientos que no llegan a causar daños, pese a que son intempestivos y pueden provocar sustos.

También es importante seguir el protocolo de evacuación establecido por Protección Civil de forma preventiva ante posibles afectaciones en estructuras.

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ASJ

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