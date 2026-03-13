¿Microsismo Hoy 13 de Marzo en CDMX? Sismológico Informa Magnitud de 2.3 en Álvaro Obregón

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre el microsismo de esta noche viernes 13 de marzo 2026, el cual fue magnitud 2.3 con región epicentral en Álvaro Obregón, CDMX.

Fecha y hora: 2026-03-13, 19:45:41 (tiempo del Centro de México)

Latitud y longitud: 19.372º, -99.230º

Profundidad: 2.0 km

En tanto, previo, usuarios en redes sociales alertaron sobre un movimiento en distintas alcaldías al poniente de la CDMX, como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, en tanto, la plataforma SkyAlert alertó sobre un microsismo local. "Aviso: posible sismo local. Detección en Cristo Rey".

Al respecto, la alcaldía Miguel Hidalgo informó en redes sociales:

"Se percibió un microsismo en nuestra alcaldía hace unos momentos, el equipo de @MHPrevencion y @BlindarMH están pendientes ante cualquier llamado de emergencia. Recuerda siempre mantener la calma".

Activan protocolos de emergencia

El C5 señaló que mantiene comunicación con la scretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:

"Se activan protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras de la #CDMX. Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica NO se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México".



