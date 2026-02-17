Primer Simulacro 2026: Piden Alistar Kit de Vida en Caso de Sismo, ¿Qué Debe Contener?

El Primer Simulacro de 2026 es este 18 de febrero a las 11:00 horas, por lo que las autoridades piden a la población estar atentos al sonido de la alerta sísmica, pero también hicieron un llamado para que las personas preparen su kit de vida, el cual será clave para enfrentar una posible emergencia derivada de un sismo; así lo creas.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, los simulacros son de suma importancia para tener clara la respuesta ante un sismo, la cual se tiene que planear con ayuda del montaje de un escenario específico.

Lo anterior se diseña con base en el análisis de riesgos y vulnerabilidad de los inmuebles o sitios donde permaneces; por ejemplo, en el trabajo, escuela, el transporte público u otro espacio en el que sea importante conocer las áreas de peligro.

Por esta razón es imprescindible la planeación antes de un simulacro. Y ojo, porque todos los integrantes de tu familia o seres queridos deben saber qué hacer o dónde verse en caso de que la situación sea grave. Entre otras cosas es clave que te prepares con lo siguiente:

Realizar un plan para saber qué hacer

Asignar responsabilidades a cada persona, toma en cuenta las edades y/o problemas de movilidad que puedan tener

Tener a la mano directorio telefónico, botiquín

Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión

Crea un plan familiar para conocer las medidas de autoprotección en el hogar antes, durante y después de un desastre o emergencia

De igual manera, es clave tener listos los elementos que te pueden salvar la vida durante una emergencia, los cuales están integrados en un kit de vida que debe estar listo para el Simulacro 2026.

¿Cómo se prepara un kit de vida o mochila de vida para un sismo?

Es momento de preparar tu kit de vida y avisarle a todas las personas que te rodean que esa mochila ayudará durante una posible emergencia. Así que no dudes en comunicarles qué contiene y dónde se colocará para que esté al alcance de todos.

Según las autoridades, un kit de vida o mochila de vida que es aliado durante un sismo, debe contener los siguientes elementos:

Agua embotellada: procura que sean 2 litros por persona por día

procura que sean 2 litros por persona por día Comida no perecedera: enlatados, barras de cereal o alimentos empacados al vacío

enlatados, barras de cereal o alimentos empacados al vacío Botiquín de primeros auxilios: medicinas esenciales, materiales de curación y no olvides incluir medicamentos especiales que requiera algún integrante de la familia

medicinas esenciales, materiales de curación y no olvides incluir medicamentos especiales que requiera algún integrante de la familia Linterna: revisa que contenga baterías suficientes

revisa que contenga baterías suficientes Documentos importantes: puedes guardarlos en bolsas plastificadas y tener una copia digitalizada en una USB

Ahora bien, sabemos que los animales de compañía son parte de nuestra familia y también es importante preparar un kit de vida para mascota en caso de sismo. Recuerda que debe ser de tela resistente e impermeable. Esto es todo lo que contiene:

Agua y alimento: botellas de agua y comida abre fácil (Revisa a la caducidad)

botellas de agua y comida abre fácil (Revisa a la caducidad) Plato: debe ser un recipiente pequeño para colocar su comida

debe ser un recipiente pequeño para colocar su comida Manta: servirá para protegerlos y abrigarlos durante una emergencia

servirá para protegerlos y abrigarlos durante una emergencia Cartilla y fotografía: prepara una tarjeta con la información de tu perro, gato o cualquier otro animal de compañía, así como registros veterinarios

prepara una tarjeta con la información de tu perro, gato o cualquier otro animal de compañía, así como registros veterinarios Un juguete: sirve para llamarlo en caso de que se aleje

sirve para llamarlo en caso de que se aleje Medicamentos: si tiene alguna condición, no olvides sus medicinas o tratamientos

si tiene alguna condición, no olvides sus medicinas o tratamientos Bolsas: serán de utilidad para levantar sus heces

serán de utilidad para levantar sus heces Correa: es importante mantenerlo con correa, ya que se puede poner nervioso debido a la emergencia

