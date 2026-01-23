Anuncian Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX: ¿Cuándo y a Qué Hora Sonará la Alerta?

El Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX ya tiene fecha y las autoridades capitalinas informaron los detalles sobre este ejercicio cívico para saber cómo actuar en caso de una emergencia; esto informaron.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que este simulacro será exclusivamente para la Ciudad de México, como parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Tenemos que estar muy, muy preparados, enfatizó la mandataria

En su mensaje desde la alcaldía Xochimilco, subrayó la importancia de mantener a la población preparada, especialmente en una ciudad con alta actividad sísmica como la capital del país.

¿Cuándo será el Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX?

Toma nota, ya que las autoridades indicaron que el Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias

Ahora bien, este no será el único, ya que Brugada refirió que a lo largo de 2026 se realizarán dos simulacros adicionales, cuyas fechas se darán a conocer oportunamente.

Finalmente, pidió a la población, instituciones públicas y privadas, participar de manera activa en el Primer Simulacro Sísmico de CDMX, ya que son una herramienta fundamental para salvar vidas y reducir riesgos ante cualquier eventualidad de la naturaleza.

¿Cómo prepararse para el Simulacro Nacional 2024?

Los simulacros son de suma importancia para tener clara la respuesta de emergencia ante un sismo, la cual es previamente planeada y montada en un escenario específico.

Lo anterior se diseña con base en el análisis de riesgos y vulnerabilidad de los inmuebles o sitios donde permaneces, como en la escuela, el trabajo, el transporte público u otro espacio. De igual manera, es clave tener listos los elementos que te pueden salvar la vida durante una emergencia.

Por esta razón, es imprescindible la planeación antes de un simulacro; toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Realizar un plan para saber qué hacer.

Simular situaciones de emergencia.

Asignar responsabilidades a cada persona.

Tener a la mano directorio telefónico, botiquín y documentos importantes.

Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Crea un plan familiar para conocer las medidas de autoprotección en el hogar antes, durante y después de un desastre o emergencia.

