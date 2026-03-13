Usuarios de la Línea 3 del Metro reportaron retrasos en el servicio durante la tarde del viernes 13 de marzo. En redes sociales, se señaló lentitud en el paso de trenes con dirección a Universidad.

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Retrasos en la Línea 3 del Metro el 13 de marzo

Los primeros reportes sobre retrasos en la línea que va de Indios Verdes a Ciudad Universitaria comenzaron poco después de las 18:30. Por ejemplo, la usuaria de X, @gothesunshine13 escribió que el servicio estaba detenido desde la estación Universidad:

“¿Qué está pasando en la Línea 3? No avanza desde hace varios minutos”. Poco después, el usuario @polsnare_antrax señaló que un convoy llevaba más de diez minutos detenido en la estación Coyoacán, en dirección a Indios Verdes.

Poco después de las siete de la noche, la usuaria de X @diana32352948 indicó que los retrasos continuaba en dirección a Universidad. “Más de 15 minutos esperando otro convoy, Linea 3, dirección Universidad, estación Balderas”, escribió.

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Autoridades del Metro se pronuncian por retrasos en Línea 3

Al respecto, las autoridades responsables del Metro informaron que se realizó el retiro de un tren para su revisión. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó:

“Se realiza el retiro de un tren para su revisión por lo que la marcha es lenta en Línea 3”.

Según informan usuarios, hacia las 19:30 de la noche aún no se regularizaba el servicio.