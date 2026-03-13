Metro CDMX: Así Quedan los Horarios para el Feriado del Lunes 16 de Marzo de 2026
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Estos son los horarios de servicio del Metro CDMX para el próximo feriado del 16 de marzo de 2026
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El Metro de la Ciudad de México (CDMX) tendrá un horario especial el 16 de marzo de 2026. Te decimos a qué hora abre y cierra el próximo lunes, por ser un día feriado.
Toma en cuenta que el lunes un día de descanso obligatorio en México, al ser el festivo por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez.
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Horarios del Metro para el 16 de marzo
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la operación de los trenes en las 12 líneas que conforman la red tendrán horario de día festivo el próximo lunes, así queda el horario de servicio.
- Inicio de servicio: 7:00 horas.
- Fin del servicio: 24 horas.
También informó que el mismo lunes permanecerán cerradas varias estaciones de la Línea 2 por trabajos de remodelación, para que lo tomes en consideración, estas son:
- San Antonio Abad.
- Chabacano.
- Viaducto.
El servicio será normal de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Tasqueña.
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Con información de N+
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