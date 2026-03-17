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Israel Afirma que Eliminó a Alí Larijani, Jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán

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El ministro de Defensa de Israel anunció que el Ejército eliminó al jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Alí Larijani, figura clave de la República Islámica

Alí Larijani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Murió en Ataque de Israel.

Alí Larijani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Murió en Ataque de Israel. Foto: Reuters.

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Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y jefe del Consejo Supremo de Seguridad, así como el general que comanda la milicia islamista Basij, fueron eliminados por fuerzas israelíes, informó este martes 17 de marzo el Ministerio de Defensa de Israel.

Tanto Larijani como el general Gholamreza Soleimani fueron "eliminados anoche", dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en un video.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró Katz.

Ambos murieron en un golpe al liderazgo del país, mientras Teherán disparaba desafiante nuevas andanadas de misiles y drones contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, según Israel.

Luego del anuncio de Katz, se publicó una especie de carta manuscrita de Larijani en su cuenta oficial de X. Aparentemente, el documento en persa contiene declaraciones de despedida.

El Ministerio de Defensa israelí publicó una ficha con la foto del jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní y lo identificó como alguien cercano al líder supremo Alí Jamenei, asesinado en ataques aéreos de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, cuando estalló la guerra contra el régimen teocrático.

"A lo largo de los años, Larijani fue considerado una de las figuras más veteranas y de mayor rango dentro del liderazgo del régimen iraní, y fue un estrecho colaborador del líder Supremo Alí Jamenei", indicó.

"Durante la más reciente oleada de protestas contra el régimen terrorista iraní, Larijani supervisó personalmente la masacre perpetrada contra los manifestantes iraníes", acusó Israel.

Luego de la caída del líder supremo iraní, Larijani fungió como líder del régimen y encabezó el combate contra Israel y países de la región, añadió.

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