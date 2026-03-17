Israel Afirma que Eliminó a Alí Larijani, Jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán

Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y jefe del Consejo Supremo de Seguridad, así como el general que comanda la milicia islamista Basij, fueron eliminados por fuerzas israelíes, informó este martes 17 de marzo el Ministerio de Defensa de Israel.

Tanto Larijani como el general Gholamreza Soleimani fueron "eliminados anoche", dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en un video.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró Katz.

Ambos murieron en un golpe al liderazgo del país, mientras Teherán disparaba desafiante nuevas andanadas de misiles y drones contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, según Israel.

Luego del anuncio de Katz, se publicó una especie de carta manuscrita de Larijani en su cuenta oficial de X. Aparentemente, el documento en persa contiene declaraciones de despedida.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

El Ministerio de Defensa israelí publicó una ficha con la foto del jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní y lo identificó como alguien cercano al líder supremo Alí Jamenei, asesinado en ataques aéreos de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, cuando estalló la guerra contra el régimen teocrático.

"A lo largo de los años, Larijani fue considerado una de las figuras más veteranas y de mayor rango dentro del liderazgo del régimen iraní, y fue un estrecho colaborador del líder Supremo Alí Jamenei", indicó.

"Durante la más reciente oleada de protestas contra el régimen terrorista iraní, Larijani supervisó personalmente la masacre perpetrada contra los manifestantes iraníes", acusó Israel.

🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.



Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Luego de la caída del líder supremo iraní, Larijani fungió como líder del régimen y encabezó el combate contra Israel y países de la región, añadió.

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ASJ