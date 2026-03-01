Irán No Negociará con Estados Unidos, Afirma Jefe del Consejo de Seguridad Nacional.

Irán "no negociará con Estados Unidos", afirmó este lunes Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán.

En una publicación en X, Larijani negó las informaciones de los medios según las cuales funcionarios iraníes intentaron iniciar conversaciones con el gobierno de Trump tras la ola de ataques estadounidenses e israelíes el fin de semana, que se produjo después de que Teherán y Washington mantuvieran negociaciones nucleares.

Previamente, el funcionario acusó que el presidente estadounidense Donald Trump ha sumido a Oriente Medio en el caos con sus "fantasías delirantes".

"Trump sumió a la región en el caos con sus 'fantasías delirantes' y ahora teme más bajas entre las tropas estadounidenses", escribió Ali Larijani en X.

Con información de AFP

ASJ