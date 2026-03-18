Guerra en Medio Oriente: Irán Intensifica Bombardeos e Israel Refuerza Ofensiva en Líbano.

Luego de la muerte de uno de sus principales líderes en un ataque aéreo, Irán intensificó este miércoles 18 de marzo la ofensiva contra sus vecinos del Golfo e Israel, empleó algunos de sus misiles más novedosos para evadir las defensas antiaéreas y mató a dos personas cerca de Tel Aviv en el día 19 de la guerra en Medio Oriente.

En tanto, Israel mantuvo una intensa presión sobre Líbano con ataques que, según dijo, tuvieron como objetivo a milicianos de Hezbolá respaldados por Irán, alcanzando varios edificios de apartamentos en Beirut y matando al menos a seis personas.

En Irán, el complejo de la central nuclear de Bushehr fue alcanzado por un proyectil, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica tras recibir un reporte de Teherán. El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado "a la máxima moderación durante el conflicto para evitar el riesgo de un accidente nuclear".

Desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero, la República Islámica ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares, como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.

Irán no parece relajar su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

Por su parte, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril en las primeras operaciones de este miércoles, con un alza de más del 40% desde el inicio de la guerra.

A continuación, van algunos datos clave sobre el conflicto bélico que se ha prolongado por casi tres semanas.

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Con información de AP

ASJ