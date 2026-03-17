"No Tengo Miedo de Nada": Trump Descarta que Irán se Convierta en Otro Vietnam

En el día 18 de la ofensiva conjunta con fuerzas israelíes en Oriente Medio —y en medio de tensiones con la OTAN por el bloqueo del estrecho de Ormuz— el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes que la operación militar en Irán derive en un conflicto prolongado como el que vivió el país en Vietnam.

La pregunta llegó durante una comparecencia en el Despacho Oval, donde reporteros cuestionaron al mandatario sobre si existía el riesgo de que la campaña en Irán se convirtiera en "otro Vietnam". La respuesta fue escueta y directa.

"No tengo miedo de nada", respondió Trump.

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La referencia histórica no es casual. Vietnam representa en el imaginario colectivo una guerra de desgaste que Estados Unidos libró durante la década de 1960, cuando ordenó un despliegue terrestre en el país asiático que se prolongó durante años sin una resolución clara.

Hoy, la comparación surge porque el fin de la intervención en Irán no se vislumbra y la posibilidad de una incursión terrestre gana peso conforme avanzan los días.

A eso se suma la imprecisión en los plazos. En los primeros días de la ofensiva, Trump señaló que la operación podría extenderse entre cuatro y cinco semanas; después afirmó que su conclusión era inminente, sin proporcionar fechas concretas.

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La advertencia no vino solo del lado estadounidense. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, utilizó precisamente esa referencia histórica para enviar un mensaje a Washington en una entrevista con Sky News este lunes.

"Ellos entienden que quienes los arrastraron a esta guerra también pueden arrastrarlos a un atolladero", declaró Khatibzadeh.

El funcionario iraní también advirtió a la administración Trump que considerara las consecuencias antes de ordenar una incursión terrestre en su territorio.

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El peso económico de un conflicto sin fecha de cierre

Más allá del frente militar, la incertidumbre sobre la duración del conflicto tiene implicaciones financieras concretas. El cierre del estrecho de Ormuz —bloqueado por Irán como represalia a la ofensiva— ha disparado el precio del petróleo y elevado el nerviosismo en los mercados internacionales ante el riesgo de que la situación se enquiste.

La combinación de un calendario de guerra indefinido, la negativa de los aliados de la OTAN a involucrarse en la seguridad de la vía marítima y las señales contradictorias del propio Trump sobre cuándo terminará la operación mantienen el escenario con un alto grado de volatilidad.

Con información de EFE.

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