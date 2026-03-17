EUA Estudia Permitir la Perforación de Crudo en Zonas Protegidas del Golfo de México

El gobierno del presidente Donald Trump activó este martes un mecanismo federal que no se había utilizado en aproximadamente tres décadas para abrir la puerta a la extracción de petróleo y gas en zonas del golfo de México donde habitan especies en peligro de extinción.

La Administración republicana convocó al llamado Comité de Especies en Peligro de Extinción, conocido popularmente como el 'God Squad' o Escuadrón de Dios, un panel federal con la potestad legal de revertir las protecciones que amparan a plantas y animales amenazados. La reunión quedó asentada en una notificación publicada este lunes en el Registro Federal y está programada para el próximo 31 de marzo.

¿Qué es el 'God Squad' y por qué importa en este caso?

El comité reúne a algunos de los funcionarios de más alto rango del gabinete de Trump. Lo preside el secretario del Interior, Doug Burgum, y lo integran los secretarios de Agricultura, Brooke Rollins; del Ejército, Daniel Driscoll; el presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran; y los administradores de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Neil Jacobs.

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Su convocatoria es significativa porque este organismo tiene la facultad de otorgar exenciones a la Ley de Especies en Peligro de Extinción, lo que en la práctica puede permitir actividades industriales en áreas donde normalmente estarían prohibidas para proteger la fauna y flora vulnerables.

La notificación no precisa qué especies ni qué proyectos específicos de explotación de crudo y gas serán discutidos durante el encuentro. La sesión será transmitida en vivo y quedará en los archivos para consulta pública.

Perforación como eje central del segundo mandato de Trump

La activación del 'God Squad' no es un hecho aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha convertido la expansión de la perforación y explotación de crudo en uno de los objetivos centrales de su segundo período. En ese marco, también revirtió los incentivos a la producción y compra de vehículos eléctricos que había impulsado el expresidente demócrata Joe Biden.

El pasado viernes, además, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica aprobó sin mayor publicidad un proyecto de perforación en aguas profundas del golfo valorado en 5,000 millones de dólares, el cual, según grupos ambientalistas, podría afectar a especies en situación de vulnerabilidad.

Trump y su gabinete han descartado públicamente el cambio climático, calificándolo de "bulo verde", y han negado sus efectos.

Las críticas desde el frente ambiental

La convocatoria al panel generó una reacción inmediata de organizaciones ambientalistas en Estados Unidos. La asociación Amigos de la Tierra rechazó la medida y la describió como cruel, insensata, innecesaria y contraria al interés público.

"Invocar al 'God Squad' para ampliar la perforación en el Golfo de México puede parecer una medida de falsa economía para Trump y su grupo de multimillonarios, pero no cabe duda de que a largo plazo resultará ser un grave error", advirtió Hallie Templeton, directora jurídica de la organización.

Con información de EFE.

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