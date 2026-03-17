Inicio Nacional Politica Sheinbaum Reconoce Acercamiento del Rey Felipe VI de España por Declaración por la Conquista

Sheinbaum Reconoce Acercamiento del Rey Felipe VI de España por Declaración por la Conquista

|

N+

-

La presidenta Sheinbaum reconoció el gesto del rey Felipe VI de ir a la exposición de las mujeres indígenas que México envió a España 

Foto: EFE

Foto: EFE

COMPARTE:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la declaración del rey Felipe VI de España relacionada con la Conquista de América.

En la conferencia mañanera de hoy, 17 de marzo de 2026, la mandataria dijo que “no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey”.

Sheinbaum Pardo también reconoció el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que México envió a España. 

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy a través de N+

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Politica Sheinbaum responde rey felipe vi declaracion conquista espanola México