Sheinbaum Reconoce Acercamiento del Rey Felipe VI de España por Declaración por la Conquista
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La presidenta Sheinbaum reconoció el gesto del rey Felipe VI de ir a la exposición de las mujeres indígenas que México envió a España
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la declaración del rey Felipe VI de España relacionada con la Conquista de América.
En la conferencia mañanera de hoy, 17 de marzo de 2026, la mandataria dijo que “no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey”.
Sheinbaum Pardo también reconoció el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que México envió a España.
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Con información de N+.
RMT