Rey Felipe VI Reconoce que Hubo “Mucho Abuso” Durante Conquista de América

La mañana de hoy, 16 de marzo de 2026, el Rey de España Felipe VI reconoció que “hubo mucho abuso” durante la Conquista de América, así como controversias morales y éticas.

Así lo indicó durante una visita a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).

“También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, señaló.

Recorrido del Rey por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).



La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Noticia relacionada: Sheinbaum Asegura que México Insistirá en Disculpa Pública de España por la Conquista.

Rey habla sobre hechos del pasado

Durante el recorrido por la exposición, en compañía del embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, el rey Felipe VI aseguró también que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos".

No obstante, el monarca consideró que hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

Las declaraciones ocurrieron en el marco de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, que se exhibirá en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo.

En redes sociales, la Casa Real publicó un video sobre las palabras del rey y del embajador Ordaz, así como fotografías de ambos en la muestra.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb