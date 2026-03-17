Servando Gómez, ‘La Tuta’, Se Declara No Culpable en EUA: Fijan Fecha de Próxima Audiencia

Este 17 de marzo de 2026, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se declaró no culpable ante un juez en la Corte de Distrito del este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos de América (EUA).

El narcotraficante mexicano tendrá su siguiente audiencia el 24 de junio, según se estableció este martes. De ser enjuiciado, enfrentaría cadena perpetua.

Actualmente, el exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a donde fue llevado luego de su trasladado desde México.

Video relacionado: Publican Ficha de Prisión de Servando Gómez, "La Tuta", Líder de la Familia Michoacana, en EUA.

¿Quién es Servando Gómez?

Servando Gómez Martínez estudió en la Escuela Normal de Arteaga, Michoacán, y fue maestro de educación básica en la década de los 80.

Años después abandonó la docencia y comenzó su carrera criminal en La Familia Michoacana, cuando estaba al mando Nazario Moreno El Chayo.

Cuando esa organización se disolvió, La Tuta tomó las riendas de Los Caballeros Templarios en la Tierra Caliente de Michoacán, pero también operaba en Jalisco y Colima.

El capo fue detenido en febrero de 2015, luego de un operativo en su casa de seguridad en Morelia.

en febrero de 2015, luego de un operativo en su casa de seguridad en Morelia. Fue trasladado al penal del Altiplano , en el Estado de México.

, en el Estado de México. Cumplía sentencias por secuestro , delitos contra la salud y delincuencia organizada.

, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Fue enviado a Estados Unidos en 2025.

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, se declaró no culpable ante el juez en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, EE. UU.



El exlíder y fundador del cártel La Familia Michoacana tendrá su siguiente audiencia el 24 de junio.



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Traslado de La Tuta a Estados Unidos

La Tuta fue enviado a EUA en agosto de 2025, como parte del segundo traslado de narcotraficantes de alto perfil a territorio estadounidense.

En el primer trasladado, otros 29 criminales fueron llevados a EUA en febrero de este año, entre los cuales estaba Caro Quintero.

En dicho país, Gómez Martínez enfrenta cargos de conspirar para cometer narcotráfico.

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Con información de N+.

spb